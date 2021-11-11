Посол России Антонов назвал хартию партнерства США и Украины набором вредных лозунгов

Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая хартия партнерства США и Украины, подписанная накануне, направлена не на стабилизацию обстановки, а на ее обострение, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его словам приводит страница посольства РФ в социальной сети Facebook.

"Документ – набор лозунгов, причем вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности, - подчеркнул Антонов. - Кроме того, почти в каждой строчке – геополитическая заряженность на противодействие России".

Антонов отметил, что в хартии не написано ни слова о выполнении Минских соглашений и констатировал, что США упустили очередную возможность заставить Киев остановить войну на Донбассе.

Также дипломат подчеркнул, что планы дополнительной поставки американского оружия в Киев только усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое будет включать в себя сотрудничество в сфере кибербезопасности, обмен разведывательными данными, а также военное взаимодействие в Черном море.