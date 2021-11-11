ВОЗ опасается нехватки более миллиарда шприцев для прививок в 2022 году

В ВОЗ опасаются нехватки более миллиарда шприцев для прививок в 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опасается нехватки более миллиарда специальных шприцев для прививок в 2022 году. Об этом сообщила старший советник подразделения ВОЗ по доступу к лекарствам и медицинской продукции Лиза Хедман.

- Мы высказываем реальную озабоченность тем, что можем столкнуться с нехваткой шприцев для иммунизации, что в свою очередь привело бы к серьезным проблемам, таким, как замедление усилий по иммунизации, а также к определенным проблемам с безопасностью, — сказала она на брифинге в Женеве.

По ее словам, ежегодно предприятия производят около шести миллиардов шприцев. Однако в 2022 году может возникнуть нехватка миллиарда шприцев, если предприятия продолжат работу в прежнем темпе.

Хедман рассказала, что в 2021 году было сделано 6,8 миллиарда прививок от коронавирусной инфекции. Это почти в два раза больше, чем количество прививок от других болезней.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что в мире существует угроза развития кори из-за пропустивших вакцинацию детей. Как сообщается в докладе на сайте ВОЗ, в 2020 году вакцинацию от кори пропустили более 22 миллионов детей. Это стало самым большим увеличением за два десятилетия и создало опасные условия для возникновения вспышек, говорится в документе. Эпидемиологический контроль за болезнью ослаб, несмотря на то, что в прошлом году было зарегистрировано на 80% меньше случаев заболевания корью, чем в 2019. В ВОЗ отмечают, что в 2020 году в лаборатории было направлено наименьшее за десять лет количество образцов биоматериала для проведения анализов.