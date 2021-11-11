Девять иностранцев, подозреваемых в связях с ИГ*, задержаны в Турции

Турецкая полиция задержала девять иностранцев, подозреваемых в связях с ИГ* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкая полиция проводит в Стамбуле операцию по выявлению лиц, причастных к деятельности террористической группировки «Исламское государство»*.

По данным турецкого телеканала NTV, в ходе рейдов, проведенных в 11 районах города сотрудниками управления по борьбе с террором, были задержаны девять иностранцев. Было установлено, что они принимали участие в различных вооруженных конфликтах и имели связи с ИГ*, а также с террористической группировкой «Аль-Каида»*.

Ранее сотрудники ФСБ России уничтожили террориста, готовившего атаки на военные объекты в Мурманской области по заданию запрещенного в России движения «Исламское государство»*. Операция была проведена в Кандалакше. Спецслужбы накрыли местного жителя, когда он доставал самодельное взрывное устройство из тайника. Террорист оказал активное сопротивление при задержании, отстреливаясь из огнестрельного оружия и был уничтожен. Во время операции никто из гражданских и силовиков не пострадал.

*Запрещенные в России террористические организации