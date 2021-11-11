Жителям Московской области пообещали ледяной дождь 12 ноября 2021

В пятницу, 12 ноября, в Московской области вновь ожидается ледяной дождь, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, рецидивы ледяного дождя прогнозируются в дневные часы пятницы. Он, вероятно, пройдет на западе и юге Подмосковья. В частности, в Можайске, Подольске, Серпухове и Ступино.

Как писал сайт kp.ru, аналитики Яндекс.Погоды сообщили, что Москва занимает седьмое место в рейтинге городов России с самыми снежными зимами. Снег в Москве идет в среднем 103 дня. В последний раз он обычно выпадает в середине апреля. Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 114 см. По этому показателю город занимает 7-е место среди российских городов-миллионеров.