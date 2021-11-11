Ростуризм намерен решить судьбу турфирмы Mouzenidis Travel в России в ближайшие дни

Аэропорт в Афинах, вид сверху Фото: REUTERS

Судьба российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel решится в ближайшие дни, заявила ТАСС глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы, безусловно, будем бороться за права наших туристов и искать любую возможность для разрешения ситуации, - констатировала руководитель ведомства. - Тем не менее, судьбу российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel, который работает по российским законам, нам предстоит решить в ближайшие дни".

Догузова выразила недоумение по поводу бездействия греческих властей в связи со сложившейся ситуацией. По ее оценке, это может привести к утрате доверия российских туристов, что выльется для Греции в куда большие финансовые потери, чем сумма компенсаций по обязательствам турфирмы.

Напомним, ранее в газете "Коммерсант" появилась информация о том, что Mouzenidis Travel в связи со сменой руководства и реорганизацией с конца июля приостановил примерно 17 тысяч туров россиян. В компании заявили, что намерены сохранить российский рынок и выполнить обязательства перед туристами, но по сей день этого не сделали.