Гидрометцентр: с середины ноября погода в европейской части России перестроится на зимний лад Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей европейской части страны предупредили о приближающейся зиме. Антициклон, который обеспечивал сухую и холодную погоду почти утратил свою силу. Жителям региона стоит готовиться к снегу с дождем.

Несмотря на осадки, пока температура воздуха будет прогреваться до положительных отметок.

11 ноября максимальный показатель составит +5 градусов тепла. Это выше климатической нормы, но при этом в течении дня возможны кратковременные осадки - мокрый снег, переходящий в дождь.

На выходных, 13 – это субботу, будет примерно такая же температура. А вот в воскресенье похолодает

12 ноября, днем температура в Москве составит +3...+5 °С, по области от — +1 до +6 °С.

14 ноября дневная температура будет всего +1, а в ночные часы мороз до – 4 градусов.

К середине ноября положительные температуры окончательно сменятся минусом.

- 15 ноября ночью минус 2-7 и днем уже отрицательная температура - 0...-5 градусов. Ожидается небольшой снег. Возможно образование снежного покрова. С середины ноября погода уже полностью перестроится на зимний лад, - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В свою очередь главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что пока характер погоды в Москве и Московской области будет неустойчивым,сообщает Rt.

Она предупредила, что со следующей недели атмосферное давление будет резко расти, а это говорит о том, что в ночные часы морозы будут крепнуть.

Синоптики предполагают, что наступающая зима в Москве окажется снежной. Высота сугробов может превысить норму почти на 25%, сообщает РИАМО.