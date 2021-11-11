В России выявлено 40 759 случаев заражения коронавирусом 11 ноября 2021 года

В России выявлено 40 759 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за минувшие сутки было зафиксировано 40 759 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 8 952 472 таких случая.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 40 759 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 494 (8,6%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где зафиксировали 6240 случаев. Вторым идет Санкт-Петербург — 3230 случаев. Тройку замыкает Московская область (2617 случаев).

Кроме того, за сутки скончались 1237 пациентов с коронавирусом. Число вылечившихся россиян возросло на 33 156.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова оценила качество отечественных вакцин от коронавирусной инфекции. Она отметила, что все препараты отвечают стандартам эффективности и безопасности. На сегодняшний день россияне могут бесплатно привиться одним из четырех препаратов от коронавирусной инфекции — двухкомпонентными «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» или однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Выбрать вакцину зачастую можно самостоятельно.