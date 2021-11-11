Станцевать со звездой и выиграть iPhone: Сбер запустил проект #СберТанцы

Любой желающий может станцевать с цифровыми аватарами знаменитостей и выиграть ценный приз. Фото: Сбер.

СберБанк отмечает 180-летие со дня основания – а значит, будет веселье, танцы и много подарков. По случаю своего дня рождения крупнейший банк страны запустил интерактивный проект #СберТанцы. Теперь любой желающий может станцевать с цифровыми аватарами Веры Брежневой, Клавы Коки, Вани Дмитриенко, Анет Сай и Филиппа Киркорова прямо у себя дома или в офисе. Слоган проекта - «Танцуй со звёздами, где бы ты ни был!».

Устроить виртуальную дискотеку просто: с мобильного телефона нужно зайти на страницу проекта, разрешить AR-просмотр и выбрать себе партнера для танцев из списка виртуальных звезд. А если принять участие в челлендже #СберТанцы, то можно выиграть ценные призы. Для этого необходимо выложить видеоролик своего танца со звездой в соцсети, добавить в подписи к публикации хэштег #СберТанцы и отметить официальный аккаунт Сбера. Победители челленджа получат в подарок смартфоны iPhone 13, ТВ-приставки SberBox, смарт-дисплеи SberPortal, а также специальный приз: в аккаунтах звезд в соцсетях появится запись дуэта с победителями.

- Из-за пандемии повсеместно отменяются концерты и другие мероприятия. Поэтому мы решили, что способны создать праздничное настроение нашим клиентам там, где они находятся прямо сейчас. Дома, на работе, на прогулке, - рассказал о проекте старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. - Наше AR-шоу позволяет петь и танцевать вместе со звездой, оно за несколько дней уже стало хитом в социальных сетях: за первые два дня челленджа в TikTok было создано более уже 20 тысяч видео, которые набрали более 500 миллионов просмотров. СберБанк в эти дни отмечает своё 180-летие. Много лет мы вдохновляемся мечтами наших клиентов и претворяем их в жизнь с помощью своих продуктов и самых современных технологий. О дуэте, видео или селфи со звёздами мечтают многие - и с помощью новейших технологий нам легко сделать эту мечту реальностью в уникальном на сегодняшний день формате.

#СберТанцы стал первым российским проектом, снимавшимся в Volumetric студии, разработанной Sber AR/VR Lab. Новый формат объёмного видео позволяет смотреть его в браузере мобильного телефона в формате дополненной реальности.

Принять участие в проекте #СберТанцы и попробовать свои силы в челлендже можно до 20 ноября. Победителей танцевального конкурса выберет жюри. Итоги челленджа будут опубликованы до конца декабря 2021 года.