Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире11 ноября 2021 12:22

Лукашенко заявил о попытках перебросить в лагерь мигрантов на польской границе оружие для провокации конфликта

Белорусский лидер поручил обеспечить контроль за передвижением войск Польши на границе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках перебросить в лагерь мигрантов на польской границе оружие для провокации конфликта.

Белорусский лидер также поручил Министерству обороны, КГБ и погранвойскам республики обеспечить контроль за передвижением войск Польши и других стран НАТО на границе страны.

«Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом в наглую, не предупредив никого», - приводит госагентство БелТА слова белорусского президента, сказанные на совещании с силовиками в четверг, 11 ноября.

Напомним, ранее Лукашенко рассказал об организации мафиозной схемы по переброске мигрантов в Евросоюз. Президент Белоруссии отметил, что услуги транзитеров хорошо оплачиваются, а также заявил, что среди участников структур, обеспечивающих данный транзит, нет белорусских граждан.