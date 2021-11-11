Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках перебросить в лагерь мигрантов на польской границе оружие для провокации конфликта.

Белорусский лидер также поручил Министерству обороны, КГБ и погранвойскам республики обеспечить контроль за передвижением войск Польши и других стран НАТО на границе страны.

«Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом в наглую, не предупредив никого», - приводит госагентство БелТА слова белорусского президента, сказанные на совещании с силовиками в четверг, 11 ноября.

Напомним, ранее Лукашенко рассказал об организации мафиозной схемы по переброске мигрантов в Евросоюз. Президент Белоруссии отметил, что услуги транзитеров хорошо оплачиваются, а также заявил, что среди участников структур, обеспечивающих данный транзит, нет белорусских граждан.