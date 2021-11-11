Эксперты объяснили опасность лоббирования в России антиваксерского движения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мир живет в условиях пандемии два года. Пока победить коварную болезнь не удается и вакцина является единственным доступным способом противостоять коронавирусу.

Вирусологи много раз объясняли, что только коллективный иммунитет позволит замедлить распространение COVID-19. Есть и противники вакцинации, они уверены, что, как минимум, никакой пандемии нет, а как максимум, вакцина позволит чипировать население планеты.

С введением новых защитных мер против COVID-19 в России активизировались проекты, связанные с антивакцинной повесткой. Главная в стране онлайн-платформа международного лобби против вакцинации — русскоязычный сайт для петиций и голосования CitizenGo со штаб-квартирой в Испании.

Специалист по крайне правым движениям в Европе и США Фонда развития современной дипломатии Мовсес Газарян уверен, что мериканская онлайн-площадка CitizenGo была создана в противовес либерально ориентированной платформе гражданских инициатив Change.org для вмешательства во внутренние дела РФ.

Петиции, которые подписываются на данной платформе, не имеют никакой юридической силы в России. Итогом становится сбор персональных данных граждан.

Эксперты отмечают, что во всех антивакцинных инициативах, которые размещены на платформе, вводят людей в заблуждение.

- Никакого закона о принуждении к прививкам нет, это обман. Есть люди запутавшиеся, а есть те, которые выдают фейки совершенно сознательно. В статье 5 закона об иммунизации написано, что каждый может сам решать, вводить ему биологически активный препарат или нет. Просто последствия от отказа там прописаны. Это недопуск к определённым видам работ, недопуск в детские учреждения, могут отказать в приёме на работу по определённым специальностям, — говорит RT директор Института экономики здравоохранения ВШЭ кандидат биологических наук Лариса Попович.

Платформа CitizenGo (CG) была основана в 2013 году в Мадриде как фонд для поддержки института семьи и образования с уклоном в консервативную идеологию. Учредителем выступила испанская организация HazteOir («Азте Оир»), больше известная в мире как объединение ультраправого толка.

Политолог отмечает, что деятельность организации в России не менее опасна, чем пандемия. Так как люди начинают сомневаться и не осознают реальной опасности, которую несет в себе коронавирус.

- Инфодемия — информационное заражение, которое сейчас транслируют антиваксеры и которое не менее опасно, чем само инфекционное заражение», заключила доктор биологических наук Лариса Попович.