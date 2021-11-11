За 2021 год число самозанятых в России выросло в 2,4 раза

За 2021 год число самозанятых выросло в 2,4 раза Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики "СберУслуг" и ЮKassa выяснили, что за 10 месяцев 2021 года число самозанятых выросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг, 11 ноября сообщает "Газета.ru".

Так, чаще всего в статусе самозанятых свои услуги предоставляют фрилансеры (24%), мастера на час (15%) и россияне, которые работают в категории "обучение" (10%)

Специалисты отметили, что оборот платежей самозанятых увеличился в 3,9 раза, а число оплаченных заказов - в 3,6 раза. Средний чек вырос на 8%, до 1235 рублей.

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Дмитрий Сатин рассказывал, что число зарегистрированных самозанятых в России достигло 3,3 миллиона человек.

"С начала 2021 года количество самозанятых россиян выросло более чем в два раза. По данным Минэкономразвития, ещё в конце 2020-го в программе принимали участие только 1,6 млн человек.", - цитирует Сатина RT.

Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, как россияне оценивают своё материальное положение. Большинство респондентов (57%) считают своё материальное положение средним. 24% говорят, что оно у них плохое, и лишь 18% назвали его хорошим.