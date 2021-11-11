Путин следит за действиями США в Черном море

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин обеспокоен действиями Соединенных Штатов Америки в Черном море и следит за ними.

- Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он об этом говорил, — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос журналистов о том, обеспокоен ли глава государства ситуацией в Черном море.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил о росте риска столкновений в Черном море. По его словам, в регионе сейчас наблюдается череда провокаций со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников по НАТО.

До этого Сергей Рябков сообщил, что Москва полностью контролирует ситуацию вокруг активности США в Черном море и готова ответить на любую провокацию.