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Здоровье11 ноября 2021 12:34

Вице-мэр Каменска-Уральского предложил противникам вакцинации уехать из России

Так чиновник отреагировал на вопрос, почему непривитые горожане не могут посещать многие места
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Денис Нестеров / Кадр из видео

Денис Нестеров / Кадр из видео

Заместитель главы Каменск-Уральского городского округа Денис Нестеров предложил противникам вакцинации уехать из России. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала, отвечая на заявление, что некоторые непривитые жители не чувствуют себя полноправными членами общества, так как не могут посещать многие места.

"А почему рядом со мной те люди, которые не хотят выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила, ну, переезжайте", - заявил Нестеров, обратив внимание, что антипрививочники подвергают угрозе здоровье людей, которые прошли вакцинацию.

Глава Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов прокомментировал "КП-Екатеринбург" заявление своего заместителя, назвав его "неправильным".

"Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье, - подчеркнул Герасимов. - Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции".

По словам главы городского округа, его заместитель пытался напомнить об ответственности каждого члена общества перед окружающими людьми.