Кремль: дополнительных ограничений по коронавирусу на федеральном уровне не планируется

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

На федеральном уровне дополнительных ограничений в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день не планируется. Такое заявление в четверг, 11 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что российские регионы сами принимают решения.

«В настоящее время нет, но ситуация же развивается не самым благоприятным образом», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что в зависимости от целесообразности и от ситуации каждый российский регион будет принимать решение. «Будет усиленное распространение инфекции, будет растущее количество заболевших... будет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции и будут дополнительные меры»,- сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, в минувший вторник, 9 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в трех российских регионах. По ее словам, явное снижение заболеваемости отмечено в шести регионах.