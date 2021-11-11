Американская корпорация Coca-Cola вступила в патентный спор с российской компанией из-за товарного знака Fantola Фото: REUTERS

Американский производитель газированных напитков Coca-Cola подал иск в палату по патентным спорам Роспатента против российской компании «Аквалайф».

Как пишет газета «Коммерсант», основанием для этого стало предполагаемое сходство до степени смешения товарных знаков Fantola с брендом Fanta, который охраняется с 1966 года.

Под брендом Fantola «Аквалайф» выпускает попкорн, чипсы, сладкий газированный напиток и шоколад.

Опрошенные издание юристы считают, что процесс будет затяжным, так как бренд уже зарегистрирован в России. Но при этом у американской корпорации довольно высокие шансы на победу в споре.

Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что продукция компаний Nestle, Coca-Cola и Mars должна быть запрещена в России. В настоящее время российские дети питаются в основном шоколадными батончиками и картофелем фри, что пагубно влияет на их эндокринную систему, отметил бывший главный санитарный врач России. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Онищенко назвал такую пищу «мусорной едой», призвав вернуться к культуре правильного питания с полноценными завтраками, обедами и ужинами.