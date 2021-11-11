Песков назвал возможные санкции против "Аэрофлота" безумной идеей

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 11 ноября, ответил на вопрос журналистов о возможных санкциях против "Аэрофлота".

Представитель Кремля подчеркнул, что "такие безумные идеи живут лишь в информационных вбросах".

Песков напомнил, что перевозка людей, среди которых могут оказаться мигранты, не противоречит международным нормам.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко усомнился, что Евросоюз действительно примет санкции против российской авиакомпании "Аэрофлот".

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника распространило информацию, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против российской компании "Аэрофлот" в начале декабря из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.