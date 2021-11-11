Кремль допустил новые переговоры Путина и Меркель Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новый разговор президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель возможен, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Он возможен, этот разговор. Когда он состоится, мы вас проинформируем", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как писал сайт kp.ru, 10 ноября 2021 Ангела Меркель и Владимир Путин созвонились повторно, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на границах Белоруссии и стран Евросоюза.

Напомним, в октябре 2021 президент России Владимир Путин провел телефонный разговор Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. Они обсудили "вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения конфликта в Донбассе". Кроме того, политики подняли, касающиеся борьбы с терроризмом в Африке.