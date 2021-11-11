Песков заявил, что Путин постоянно контактирует с Лукашенко по ситуации с мигрантами

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин находится в постоянном контакте с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг, 11 ноября.

По словам представителя Кремля, президент России также обсуждал эту тему в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

"Президент находится в постоянном контакте со своим белорусским коллегой, - уточнил Песков. - И действительно, президент имел вчера телефонный разговор с исполняющим обязанности канцлера ФРГ. И тема ситуации на границе была основной во время этих бесед".

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что руководство страны прилагает максимум усилий для разрешения сложившейся кризисной ситуации.