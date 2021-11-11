Лукашенко попросил Россию направить военных на границу Союзного государства Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что попросил российского лидера Владимира Путина направить военных на границу Союзного государства.

«Как мы и договаривались, на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо - Прибалтика, Польша и Украина - должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами», - цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Белорусский лидер назвал серьезной обстановку на границах Союзного государства, поскольку Запад направил туда стратегические бомбардировщики.

Как писал сайт kp.ru, ранее президенты России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства. Таким образом, лидеры утвердили 28 интеграционных программ. Также они утвердили решения Высшего госсовета РФ и Белоруссии, среди которых принятие обновленной военной доктрины и миграционной концепции.