Роскомнадзор впервые составил протокол на онлайн-кинотеатр за мат и секс в фильме

Роскомнадзор впервые составил протокол на онлайн-кинотеатр. Фото: скриншот

Роскомнадзор впервые выписал протокол об административном правонарушении в отношении онлайн-кинотеатра на нецензурную брань и откровенные сцены в фильме. Речь идет о сервисе Megogo.

Как пишут «Ведомости», теперь онлайн-кинотеатру грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей, если его выпишут руководителю сервиса. Если штраф будет выписан юрлицу, то кинотеатру придется выплатить от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Причиной для этого стали откровенные сцены и мат в российском фильме «Никто не знает про секс». Кинолента имеет возрастную маркировку 16+, хотя должна иметь 18+.

Ранее депутат Государственной думы Михаил Романов сообщил, что в отношении телеканала ТНТ возбудили административное дело после поцелуя двух мужчин на шоу «Игра». Как рассказал парламентарий, ему часто приходят сообщения о сомнительном контенте. В частности, сцене во время шоу, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. Романов выразил надежду, что ситуация станет примером для других телеканалов, которые будут требовательнее по отношению к своему контенту.