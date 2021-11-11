В МИД России заявили, что Москва не приемлет "тона диктата" со стороны США

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва намерена продолжать диалог с Вашингтоном несмотря большую на разницу в подходах "к десяткам и десяткам вопросов как двустороннего свойства, так и международного характера", заявил журналистам заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков в четверг, 11 ноября.

Дипломат подчеркнул, что Москва настроена на выстраивание равноправных и взаимоуважительных отношений.

"Мы от своих интересов при этом не отступаем, работаем с уважением к коллегам с американской стороны, требуем к себе уважения, - констатировал Рябков. - Разговор ультимативный, тон диктата абсолютно неприемлем".

Замминистра иностранных дел также отметил, что продолжается реализация договоренностей базового характера, которые были достигнуты во время июньских переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве.

Как ранее писал сайт kp.ru, в настоящее время нет никаких договоренностей по поводу проведения саммита Россия – США. Об этом заявил Сергей Рябков, уточнив, что тема сохраняет свою актуальность.