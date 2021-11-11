Исследование: особым спросом в нерабочие дни пользовались товары для дома, умные колонки и товары для детей

Специалисты проанализировали поведение покупателей с 28 октября по 7 ноября 2021 года и сравнили его с покупательской активностью с 14 по 24 октября 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты AliExpress Россия назвали категории товаров от российских продавцов, которые пользовались особым спросом в нерабочие дни. Так, чаще всего россияне интересовались товарами для обустройства квартиры или дачи.

Спрос на дачную мебель вырос в 19 раз, на ионизаторы и увлажнители воздуха в 2,2 раза, на вазы, и на декоративные зеркала в 1,8 раза.

Также за период выходных дней, россияне массово начали скупать портативные умные колонки. Спрос на них увеличился в 1,7 раза. На популярные модели колонок пользователи готовы потратить от 2 до 5 тысяч рублей.

Спрос на детские развивающие игры вырос в 5,6 раза, игрушки на дистанционном управлении в 3,4 раза чаще за период. Покупатели готовы отдать за такие товары от 1,3 до 3 тысяч рублей.

Ранее сайт KP.ru рассказывал ,что то спрос на категорию "дом" в период локдауна вырос на 41%, а услугами мастеров для сборки и ремонта мебели стали пользоваться на 12% чаще. Самыми покупаемыми товарами стали кухонные наборы полотенец, двуспальное постельное белье и постельное белье "евро" размера.