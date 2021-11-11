Губернатор Василий Орлов: «Сто современных дворов появятся в Амурской области благодаря инициативе Юрия Трутнева»

В Амурской области появятся сто новых современных дворов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Благодаря федеральной программе «1000 дворов» в 2022 году будут благоустроены придомовые территории по всему Дальнему Востоку. Новые дворы будут современными и комфортными: планируется отремонтировать проезды, парковки и тротуары, построить детские и спортивные площадки, оборудовать зоны тихого отдыха. В Амурской области в рамках программы в следующем году благоустроят 100 дворов. Половина из них – на территории Благовещенска, остальные – в других районах региона.

По словам губернатора Василия Орлова, Амурской области выделяются средства, достаточные для благоустройства 96 дворов. Регион готов добавить к федеральному финансированию собственные средства и довести число обновленных площадок до ста.

- Программа инициирована Юрием Петровичем Трутневым. Благодаря ему на территории Дальневосточного Федерального округа появится 1000 современных дворов. Из них на Амурскую область приходится 96 дворов на общую стоимость в 674 миллиона рублей. В среднем на один двор получится 7 миллионов рублей. Мы готовы добавить в программу средства из областного бюджета и довести количество новых дворов в Приамурье до ста, - рассказал Василий Орлов.

В течение недели рабочая группа определит, в каких населенных пунктах, и в каком количестве появятся новые дворы. Средства на благоустройство будут распределяться в зависимости от численности населения. Планируется, что все дворы, детские площадки и зоны отдыха будут оформлены в едином дизайне. Для его разработки планируется привлечь специалистов Центра развития территорий.

- Комплексное благоустройство такого количества дворов - серьезная для области задача. До 1 марта нам необходимо завершить контрактацию всех территорий, - подчеркнул губернатор.

Напомним, решение создать специальную программу по благоустройству дворовых территорий было принято на VI Восточном экономическом форуме. Благодаря проекту во всех 11 регионах ДФО появятся комфортные пространства для отдыха рядом с домом, где жители смогут гулять, общаться или заниматься спортом. Все благоустроенные дворы будут сданы в ноябре 2022 года.