Еврокомиссия изменила в сторону роста прогноз ВВП России на 2021 год

Рост ВВП России теперь прогнозируется на уровне 3,9% Фото: REUTERS

Еврокомиссия сильно изменила прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) России в сторону увеличения, следует из осеннего экономического прогноза.

Если весной европейские экономисты ожидали роста ВВП России на 2,7%, то осенью прогнозируемая цифра достигла 3,9%.

Вырос и ожидаемый рост ВВП Европы – с 4,3% до 5%. А вот ожидаемый рост ВВП США, наоборот, переоценили. Если весной его прогнозировали на уровне 7,8%, то к осени прогноз изменили до 7,2%.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всемирный банк изменил свой прогноз по росту ВВП России. В текущем году он исправил его в сторону улучшения до 4,3% по сравнению с майским, но при этом ухудшил прогнозы на 2022 и 2023 годы до 2,8% и 1,8%.

До этого специалисты Всемирного банка, составляя прогноз по РФ, предусматривали рост экономики страны на 3,2% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году.