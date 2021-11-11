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Политика11 ноября 2021 13:43

В Кремле заявили, что перевозка мигрантов в Белоруссию не противоречит международным нормам

Песков отметил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе должен стать предметом серьезной обеспокоенности здравомыслящих людей в ЕС
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков,

Дмитрий Песков,

Фото: REUTERS

Перевозка мигрантов в Белоруссию не противоречит международным нормам, даже когда к этому причастны какие-то авиакомпании. Такое заявление в четверг, 11 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, напомнив о сообщении «Аэрофлота», который опроверг свою причастность к перевозкам беженцев.

«Кроме того, даже если какие-то авиакомпании это делают, это никоим образом не противоречит никаким международным нормам, это нужно чётко осознавать», - заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что сложившийся на белорусско-польской границе миграционный кризис должен стать предметом серьезной обеспокоенности здравомыслящих людей в Европейском союзе.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника распространило информацию, что Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против ряда авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», из-за миграционного кризиса на белорусско-полькой границе. Как писал сайт kp.ru, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко усомнился, что Евросоюз действительно примет санкции против российской авиакомпании.