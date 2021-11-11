Власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию для пожилых людей

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для пожилых людей Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю постановило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет. Об этом сообщила «КП-Кубань».

- В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции: обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции: лица в возрасте 60 лет и старше, — говорится в текст документа.

Согласно постановлению, первую дозу вакцины необходимо получить до 13 декабря 2021 года, вторую — до 13 января 2022 года.

Напомним, сегодня, 11 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности введения на федеральном уровне QR-кодов для поездок на транспорте накануне на совещании президента России с членами правительства не обсуждался. Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что профильные министерства и транспортные компании изучают возможность введения QR-кодов для пассажиров самолетов и поездов.