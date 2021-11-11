Умер Фредерик де Клерк, последний белый президент ЮАР

Фредерик де Клерк Фото: REUTERS

Умер Фредерик де Клерк, занимавший должность президента ЮАР с 1989 по 1994 годы. Ему было 85 лет. О смерти политика сообщил его фонд. Причиной смерти называют онкологическое заболевание.

"С глубочайшей грустью фонд Фредерика де Клерка вынужден объявить, что бывший президент Фредерик де Клерк мирно скончался у себя дом сегодня утром после борьбы с раком - мезотелиомой", - говорится в сообщении.

Фредерик де Клерк был последним белым президентом ЮАР. На посту лидера страны его сменил Нельсон Мандела. Кстати, именно де Клерк освободил из тюрьмы Манделу в 1990 году, после чего они совместно приняли участие в создании Конституции страны. Оба награждены Нобелевской премией мира в 1993 году.

Также с именем Фредерика де Клерка связывают привлечение к управлению страной африканцев и отмену ряда дискриминационных законов.