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В мире11 ноября 2021 13:53

Умер Фредерик де Клерк, последний белый президент ЮАР

Фредерик де Клерк умер в возрасте 85 лет
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Фредерик де Клерк

Фредерик де Клерк

Фото: REUTERS

Умер Фредерик де Клерк, занимавший должность президента ЮАР с 1989 по 1994 годы. Ему было 85 лет. О смерти политика сообщил его фонд. Причиной смерти называют онкологическое заболевание.

"С глубочайшей грустью фонд Фредерика де Клерка вынужден объявить, что бывший президент Фредерик де Клерк мирно скончался у себя дом сегодня утром после борьбы с раком - мезотелиомой", - говорится в сообщении.

Фредерик де Клерк был последним белым президентом ЮАР. На посту лидера страны его сменил Нельсон Мандела. Кстати, именно де Клерк освободил из тюрьмы Манделу в 1990 году, после чего они совместно приняли участие в создании Конституции страны. Оба награждены Нобелевской премией мира в 1993 году.

Также с именем Фредерика де Клерка связывают привлечение к управлению страной африканцев и отмену ряда дискриминационных законов.