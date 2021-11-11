Опрос: около 43% россиян когда-либо писали негативные комментарии в интернете Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Согласно исследованию технологической компании VK на базе исследовательской платформы с UX-лабораторией VK и консалтинговой фирмой UXSSR, 43 процента россиян признались, что оставляли негативные комментарии или делали такие публикации в интернете.

"Исследование показало, что большинство людей (43%) использует негативные комментарии и посты в соцсетях, чтобы привлечь к себе внимание, а, по мнению 35%, с их помощью можно публично осудить виновника", - цитирует специалистов Lenta.ru.

Отмечается, 39% агрессоров испытывали злость и гнев во время написания негативных комментариев и постов, 12% остались недовольны своими действиями и лишь 5 процентов испытали стыд или вину после этого.

Ранее психолог Роман Таланов объяснил, как понять, что ребёнок стал жертвой буллинга в Сети. По его мнению, важно выяснить источник раздражителя, так как на детей могут оказывать давление подготовленные люди, передает Life.ru.

При этом, половина российских учителей уверены, что их ученики не сталкиваются с кибербуллингом. Еще 24% учителей говорят, что у их учеников был такой опыт: половине из них удалось пресечь травлю, столько же ответили, что агрессию в отношении ребенка не всегда удается остановить, сообщает "Российская газета".