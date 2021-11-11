Евросоюз намерен расширить санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз может расширить санкции в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на приграничной с ЕС территории, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Мы будем наказывать всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. Лукашенко должен понимать, что его расчет не работает. Кстати, это не исключает распространения санкций на другие сферы экономики в будущем», – говорится в заявлении Мааса на сайте МИД Германии.

По мнению и.о. министра, Лукашенко «раскручивает опасную спираль эскалации, из которой для него самого нет выхода». Он обвинил белорусского лидера в использовании мигрантов в качестве «заложников в своей циничной игре за власть».

Как писал сайт kp.ru, ранее Маас заявил, что президент Белоруссии использует нелегальных мигрантов в качестве инструмента для оказания давления на Европейский союз. И.о. главы МИД ФРГ пригрозил ограничительными мерами авиакомпаниям, которые доставляют нелегальных мигрантов в Германию и другие страны Евросоюза.