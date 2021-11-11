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Политика11 ноября 2021 14:04

На Украине рассказали, почему Максиму Галкину запрещен въезд в страну

СБУ завила, что Галкину запрещен въезд из-за "создания предпосылок нарушения целостности" Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Максим Галкин

Максим Галкин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского юмориста Максима Галкина внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины по причине "создания предпосылок для нарушения территориальной целостности" республики. Такое объяснение дали в Службе безопасности Украины.

«Основанием для внесения иностранца в указанный список являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины», - приводит украинское издание APnews заявление СБУ.

В Службе безопасности Украины отмечают деятельность российского юморист, направленную на «провоцирование сепаратистских настроений», а также «создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства» и «поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором».

Напомним, накануне Министерство культуры Украины обнародовало обновленный список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности страны. В нем появился юморист Максим Галкин.