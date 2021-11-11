Видео буянящего в больнице Саакашвили показали власти Грузии

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Специальная пенитенциарная служба Грузии показало записи видеокамер размещения бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в глданскую тюремную больницу.

На кадрах видно, как политика силой выводят из автомобиля, тот в ответ оказывает сопротивление и ломает медицинское оборудование. В конце концов, Саакашвили на носилках доставляют в камеру.

- Исходя из высокого общественного интереса, публикуем видеокадры, на которых видно размещение Михаила Саакашвили в медицинское учреждение № 18 для обвиняемых и осужденных, его помещение в палату, а также тот факт, что Саакашвили подвергал физическому насилию персонал учреждения и повредил медицинское оборудование, — говорится в сообщении службы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник стало известно, что объявившего голодовку Саакашвили на вертолете доставили в тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси. Украинская сторона настаивала, чтобы его поместили в частную клинику, которую заключенный выбрал сам. Позже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) Страсбурге ответил на жалобу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, просившего перевести его из тюремной больницы в гражданскую клинику, вместо этого призвав заключенного прекратить голодовку.