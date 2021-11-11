В Евросоюзе заявили, что не позволят Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть газопровод Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть газ. Такое заявление в четверг, 11 ноября, сделал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 11 ноября, белорусский лидер пригрозил Европейскому союзу при расширении санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу «Ямал - Европа».

«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, - и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», - заявил еврокомиссар.

Джентилони также отметил, что вопросы безопасности поставок газа в страны Европейского союза будут включены в первую оборонную концепцию Евросоюза, которая будет утверждена в следующем году и получит название «Стратегический компас ЕС».

Напомним, ранее появилось сообщение, что в ближайшее время Евросоюз может ввести санкции в отношении около 30 белорусских физических и юридических лиц. Согласно приведённым данным, под ограничения могут попасть министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и авиакомпания «Белавиа».