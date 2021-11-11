Европарламент лишил экс-мэра Риги Нила Ушакова депутатской неприкосновенности

Нил Ушаков Фото: соцсети

В четверг, 11 ноября, Европарламент лишил бывшего мэра Риги Нила Ушакова депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры Латвии.

Как передает местное агентство LETA, после лишения депутатского иммунитета политик сохранит за собой полномочия европарламентария, поскольку те были предоставлены ему латвийским государством и не могут быть отменены другим учреждением.

Напомним, лишить депутатского иммунитета экс-мэра Риги рекомендовал Комитет по правовым вопросам Европейского парламента. Незадолго до этого административный окружной суд отклонил жалобу Ушакова на его отстранение от должности градоначальника, которое произошло весной 2019 года.

Отстранить Ушакова с поста главы латвийской столицы хотели еще с начала 2019 года. В мае того года политик заявил о своем уходе с занимаемой должности, указав на то, что в ближайшее время будет выбран новый мэр, который продолжит дела, начатые им еще в 2009 году. Однако заявил, что продолжит борьбу в суде за то, чтобы доказать, что отстранение было противоправным.