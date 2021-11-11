Автоюрист заявил, что новые штрафы для водителей обоснованы

Автоюрист заявил, что новые штрафы для водителей вполне обоснованы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что новые штрафы для российских водителей вполне обоснованны при условии, что сотрудники ГИБДД со своей стороны также будут действовать в рамках закона.

"Вполне себе обоснованно. Главное, чтобы применялось четко в соответствии с теми нормами, которые у нас есть, и не перегибалась палка. А так я думаю, что для обычных автолюбителей, добропорядочных водителей жизнь никак не усложнится и все останется как есть", - заявил он.

Воропаев добавил, что подавляющее большинство штрафов останется прежним и их размер не увеличится.

Партнёр аналитического агентства "Автостат" автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что на сегодняшний день формулировки "очень расплывчаты".

"То, что предлагается, часть бесспорна, часть неизменна, часть новаций интересна, а часть новаций спорна хотя бы потому, что надо шлифовать формулировки. Когда проект будет опубликован полностью, можно говорить о чём-то", - заявил специалист в беседе с RT.

Напомним, Минюст предложил ввести новые штрафы для водителей в КоАП. В частности, за неоднократный отказ остановить машину во время преследования предложено штрафовать автолюбителей на 40 тысяч рублей.