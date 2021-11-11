Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье11 ноября 2021 14:29

Вирусолог Альштейн ожидает выход на "высокое плато" заболеваемости коронавирусом

Специалист уверен, что снижение заболеваемости произойдет после массовой вакцинации
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Россия скоро должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом

Россия скоро должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом

Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Россия в ближайшее время выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, но число заболевших останется достаточно высоким, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Мы, наверное, довольно скоро выйдем на плато, но, скорее всего, по этому плато, мы пойдем на довольно высоком уровне, пока народ не вакцинируется. Провакцинируется - тогда это будет снижаться", - озвучил свой прогноз эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков выразил мнение, что в России нужно ввести принудительную вакцинацию.

Вирусолог отметил, что если в ближайшее время не выработать коллективный иммунитет за счет вакцинации 80% населения, то в дальнейшем следует ожидать еще более заразных штаммов, которые потребуют вакцинации уже 90% жителей.