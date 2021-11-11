ЕС намерен обсудить с ООН и Белоруссией возвращение мигрантов на родину

Евросоюз намерен обсудить с ООН и Белоруссией возвращение мигрантов на родину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз планирует провести переговоры с ООН и властями Белоруссии по вопросу репатриации мигрантов через белорусский аэропорт Гродно. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на дипломатов ЕС. При этом дополнительная информация и дата переговоров не называется.

До этого глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что руководители военных ведомств страны Евросоюза намерены обсудить ситуация на границе Белоруссии и Польши 16 ноября. Она назвала миграционный кризис «гибридной угрозой».

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюз может расширить санкции в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на приграничной с ЕС территории. По мнению и.о. министра, Лукашенко «раскручивает опасную спираль эскалации, из которой для него самого нет выхода». Он обвинил белорусского лидера в использовании мигрантов в качестве «заложников в своей циничной игре за власть».