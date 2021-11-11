МИД Польши не располагает информацией о задержании россиянина на границе с Белоруссией Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Польши не располагает данными о задержании гражданина России на границе с Белоруссией, о чем ранее заявила польская погранохрана. Такое заявление в четверг, 11 ноября, сделал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Лукаш Ясина.

«Мы никакой информации про людей, которые были русскими гражданами или гражданами других государств, не знаем в польском МИД», - отметил пресс-секртарь польских МИД в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как отметил Ясина, польские власти задержали на границе с Белоруссией трех немецких граждан за то, что те якобы хотели «поддержать» находящихся там беженцев. Однако, как он заявил, Польша уже отправила задержанных обратно в Германию. «Возможно, [они] очень быстро вернутся в эту страну [Германию]», - отметил он.

Напомним, польская погранохрана за сутки предотвратила 599 попыток незаконного пересечения границы из Белоруссии. Сообщалось, что за помощь беженцам задержали трех человек, в том числе россиянина.