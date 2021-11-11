В годовщину смерти на могиле Армена Джигарханяна установят памятник Фото: Мила СТРИЖ

Армен Джигарханян умер в ноябре 2020 года. Его похоронили на Ваганьковском кладбище, недалеко от главного входа на погост.

Рядом с актером и режиссером покоится прославленная аферистка Сонька Золотая Ручка.

Пока на могиле Армена Борисовича установлен простой деревянный крест, но друзья планируют заменить его на памятник. Бронзовая композиция уже готова и даже доставлена на могилу.

Совсем скоро памятник актеру будет установлен.

Сайт mk.ru выяснил, как выглядит памятник актеру. Это фигура режиссера в бронзе на гранитном постаменте. На постаменте выгравирована надпись: Армен Джигарханян.

Установить памятник решили друзья актера. Поговорили с его вдовой Татьяной Власовой, она поддержала предложение. Скульптор Ваге Согоян сделал друзьям артиста хорошую скидку.

Открытие памятника намечено на 14 ноября – в годовщину смерти артиста. Об этом рассказал близкий товарищ Джигарханяна Артур Согомонян.