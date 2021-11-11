Увековечена память о летчиках, которые увели падающий вертолет от деревни

Сегодня в деревне Корпикюля Ленинградской области состоялось открытие памятной стелы погибшим летчикам Росгвардии, которые увели падающий вертолет от населенного пункта

24 июня 2021 года отдельная авиационная эскадрилья Северо-Западного округа Росгвардии проводила на аэродроме «Пушкин» в Ленинградской области учебно-тренировочные полеты. Во время выполнения полетного задания экипаж вертолета Ми-8 в составе майора Николая Мулюкина, капитана Дениса Куликова и старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова доложил о нештатной ситуации на борту транспортно-боевого вертолета.

Вертолет начал падать в районе населенного пункта Корпикюля. Члены экипажа приняли важное решение: ценой собственной жизни набрать высоту и отвести падающий вертолет от деревни, чтобы не допустить гибели ее жителей.

Сегодня в деревне Корпикюля Ленинградской области состоялось открытие памятной стелы погибшим летчикам Росгвардии, которые увели падающий вертолет от населенного пункта. Стела установлена у долговременной огневой точки времен Великой Отечественной войны как символ преемственности поколений, в разные годы защищавших Отечество.

- В церемонии открытия приняли участие командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков, родные и близкие погибших пилотов, их сослуживцы, ветераны эскадрильи и жители деревни, - сообщили в Росгвардии.