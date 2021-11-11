Лавров назвал "высосанной из пальца" тему о российских ЧВК в Мали

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Тема российских частных военных компаний (ЧВК) в Мали "высосана из пальца", заявил в четверг, 11 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что российские власти к такой деятельности не имеют отношения. Кроме того, если ЧВК действуют по приглашению официальных властей страны, то в этом нет ничего противозаконного, отметил глава МИД России.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце октября Сергей Лавров в беседе с журналистами уже заявлял, что власти РФ не имеют никакого отношения к сотрудничеству Мали и частной российской военной компании.

По словам главы российского МИД, власти Мили обратились к ЧВК за помощью в борьбе с терроризмом.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае прихода в Мали российской частной военной компании "Россию ожидают серьезные последствия".