Российский Су-30 поднимался в воздух из-за приблизившегося к границам британского самолета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский истребитель Су-30 поднимался в воздух для контроля за приблизившимся к границам России британским самолетом-разведчиком RC-135. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 12 до 15 часов самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе Российской Федерации в районе юго-западной части Крымского полуострова», - говорится в заявлении военного ведомства.

Отмечается, что весь полет российских самолетов прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, днем ранее, 10 ноября, самолет-разведчик Е-8С США в течение пяти часов летал над Черным морем у российских границ. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, все это время самолет сопровождали российские РЛС. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров