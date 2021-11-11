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Политика11 ноября 2021 14:57

Лавров назвал неправдой заявления о причастности "Аэрофлота" к потоку мигрантов в Европу

Глава МИД РФ обратил внимание, что авиакомпания не летает в столицы стран, откуда идет основная масса беженцев
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения средств массовой информации о возможных санкциях Евросоюза против российской авиакомпании "Аэрофлот". По словам главы дипведомства, подозрения о причастности потоку беженцев в Европу не имеют под собой никаких оснований.

"Если очень дипломатично, то это неправда, - подчеркнул Лавров. - "Аэрофлот" не имеет рейсов между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу. После того, как Европа и США эти страны разбомбили, не летает авиакомпания в эти страны".

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника распространило информацию, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против российской компании "Аэрофлот" в начале декабря из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что "такие безумные идеи живут лишь в информационных вбросах".