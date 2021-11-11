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Общество11 ноября 2021 15:16

Суд отклонил жалобу Booking.com на иск антимонопольной службы России

Ранее сервис оштрафовали на 1,3 миллиарда рублей за нарушение конкуренции
Абдулла ШАКИРОВ
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Арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил жалобу сервиса бронирования отелей Booking.com на решение оштрафовать его за нарушение антимонопольного законодательства России.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», – сказано на сайте суда в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в конце августа 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке РФ. Ведомство установило, что компания навязывала отелям и гостиницам свои условия, в результате которых они не могли установить на других сервисах цены за свои услуги ниже, чем на Booking.com.

Как писал сайт kp.ru, ФАС пригрозила Booking.com судом, если сервис не выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей за ограничение конкуренции на рынке.

Ранее Booking.com подал в Арбитражный суд Москвы заявление с требованием признать незаконным штраф 1,3 миллиарда рублей, наложенный ФАС.