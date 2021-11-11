Суд отклонил жалобу Booking.com на иск антимонопольной службы России

Арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил жалобу сервиса бронирования отелей Booking.com на решение оштрафовать его за нарушение антимонопольного законодательства России.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», – сказано на сайте суда в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в конце августа 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке РФ. Ведомство установило, что компания навязывала отелям и гостиницам свои условия, в результате которых они не могли установить на других сервисах цены за свои услуги ниже, чем на Booking.com.

Как писал сайт kp.ru, ФАС пригрозила Booking.com судом, если сервис не выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей за ограничение конкуренции на рынке.

Ранее Booking.com подал в Арбитражный суд Москвы заявление с требованием признать незаконным штраф 1,3 миллиарда рублей, наложенный ФАС.