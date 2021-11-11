Володин поручил создать в Госдуме РФ рабочую группу по регулированию обращения криптовалют Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственной думе РФ создадут рабочую группу по совершенствованию законодательства в области оборота биткойна и криптовалюты. Такое поручение дал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин после выступления первого зампреда Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового.

Депутат заявил, что весь мир следит за криптовалютами, а курс которых показывают вместе с курсами мировых валют. Луговой отметил, что курс биткоина вырос в 225 раз в последние годы, напомнив, что в прошлом году Госдума РФ приняла закон о цифровых финансовых активах, и был также проделан большой комплекс работ по подготовке предложений по налогообложению майнинга и биткоина. «Мы сделали серьёзный шаг, но вот уже полтора года стоим на месте», - сказал он.

Капитализация на мировом рынке криптовалют составляет 3 триллиона долларов, и Россия занимает на этом рынке 8 процентов, что в капитализации равно 208 миллиардам долларов. Эти деньги находятся в руках российских граждан, отметил Луговой.

Луговой сообщил, что в области майнинга Россия занимает третье место в мире, что составляет 11 процентов мировой добычи биткоина, при этом он указал на то, что майнинг бывает легальным и нелегальным, а страна производит ежегодно 35 тысяч биткоинов, то есть около 2 миллиарда долларов.

«Получается, что майнеры ежегодно обогащаются на два миллиарда долларов за счёт населения и не платят налоги, при этом они хотят это делать…Отсутствие правового регулирования создает серую зону, которая оборачивается негативными последствиями для экономики», - заявил парламентарий.

Напомним, днем ранее, 10 ноября, биткоин обновил исторический максимум, достигнув 69 тысяч долларов.