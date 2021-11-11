Mail.ru грозит штраф до 8 млн рублей за неудаление нелегального контента Фото: REUTERS

Компании Mail.ru грозит штраф в размере до 8 миллионов рублей из-за неудаления социальной сетью «Одноклассники» запрещенного на территории России контента.

«В мировой суд Савеловского района Москвы поступил протокол об административном правонарушении в отношении компании Mail.ru», - приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря Савеловского суда столицы Мария Михайлова, которая уточнила, что судебное заседание пройдет 19 ноября.

Напомним, днем ранее, 10 ноября, Таганский районный суд Москвы признал законным назначение штрафов на 36 миллионов рублей за отказ WhatsApp, Facebook и Twitter локализовать данные россиян. Согласно решению Роскомнадзора, Twitter тогда был присужден административный штраф в размере 17 миллионов рублей, мессенджер WhatsАpp обязан выплатить 4 миллиона рублей, а компания Facebook назначен штраф в размере 15 миллионов рублей.