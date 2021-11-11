Яндекс объявил номинации грантовой программы Фонда Сегаловича в 2022 году

В 2022 году Фонд выделит 250 млн рублей на помощь образовательным учреждениям и проектам и НКО Фото: Википедия

На онлайн-конференции YaC/e о людях и технологиях в образовании подвели итоги года. С сентября 2020 года по сентябрь 2021 года некоммерческие образовательные проекты Яндекса охватили более 6,3 миллиона человек.

"За прошедший год мы убедились, что цифровые навыки востребованы во всех сферах жизни: они нужны не только программистам и инженерам, но и преподавателям, которые ведут занятия дистанционно, школьникам и взрослым, которые хотят учиться новому, сотрудникам, которые работают удаленно. Образование дает возможность не только раскрыть свой потенциал, но и почувствовать себя уверенно в меняющемся мире", — рассказала Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России

В сентябре в компании учредили Фонд Сегаловича, для развития собственных проектов в образовании и сотрудничества с энтузиастами и экспертами по всей стране. В 2022 году Фонд выделит 250 млн рублей на помощь образовательным учреждениям и проектам НКО.

ГРАНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ:

- Создание продуктов и сервисов в области STEM-образования (естественных и компьютерных наук, технологий, инженерного дела и математики);

- Развитие образовательного сообщества для общения и обмена опытом;

- Поддержка исследований и доказательного подхода в области образования.

"С помощью грантов мы будем поддерживать общественные и образовательные организации, которые, как и мы, хотят сделать современное образование доступным для всех", - добавила Елена Бунина.

Премию имени Ильи Сегаловича в этом году присудили шести лауреатам, среди них молодые ученые и научные руководители, которые занимаются компьютерными науками.