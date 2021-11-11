Ученые ИГУ станут разрабатывать из мхов лекарства для образования новых клеток головного мозга

Фото: архив ИГУ

Иркутский государственный университет открыл лабораторию экспериментальной нейрофизиологии, предназначенную для научной деятельности Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал» по направлению «Биофарма и медтехнологии». Здесь ученые будут искать новые антиоксиданты, а также исследовать и разрабатывать прототипы лекарств для нейрогенеза (образования клеток головного мозга).

- Наша цель - разработать продукт, который будет влиять на нашу нервную систему через кожу, - поделился руководитель лаборатории Денис Аксенов-Грибанов. - При этом важно, что действующими веществами станут компоненты и молекулы, выделенные из адаптированных к условиям Сибири байкальских микроорганизмов и простейших растений - мхов.

Почему выбрали именно мхи? Ученые говорят, что они обладают антибактериальными и противоопухолевыми свойствами. Так, в военные годы мох даже использовали для повязок, чтобы дезинфицировать раны и избежать воспаления. Возможно, с помощью этих растений удастся создать инновационный прототип лекарств для нейрогенеза.

- Использовать природные мхи мы не можем, так как они, как губка, впитывают в себя пестициды, токсины и тяжелые металлы, - пояснил Денис Аксенов-Грибанов. - Необходимо выращивать чистый организм в лабораторных условиях, а для этого требуется экспериментальное производство и огромный научный задел. При всей своей неприхотливости в природе, мхи очень легко погибают в лаборатории, поэтому важна отработанная технология их культивирования.

Из мха планируют выделять экстракты для нанесения на кожу, а также гранулы, которые станут добавлять в корм для крыс и мышей. Предполагается, что благодаря этому животные смогут быстрее находить выход из лабиринта. Так ученые узнают, влияют ли полученные экстракты и молекулы на поведение, и действительно ли новые клетки мозга благодаря им образуются активнее. Разумеется, предварительно компоненты тщательно исследуют на безопасность.

Фото: архив ИГУ

- В первую очередь, это научный проект, который направлен на получение данных и публикацию статей, - отметил руководитель лаборатории. - В то же время, исследования и разработки должны быть адекватно защищены патентами. На практике нам необходимо отточить технику работы с клетками мозга, с животными и созданием лекарственных гелей или пластырей в лабораторных условиях. А затем переходить к испытаниям.

Отметим, что лаборатория экспериментальной физиологии ИГУ важна для Иркутской области в целом. То, что в нашем регионе создаются новые научные направления и высокотехнологичные лаборатории, а исследования обретают практические результаты, - повод для гордости. Важно и то, что в науку активно вовлекаются студенты направлений «Биохимия», «Микробиология» и «Молекулярная биология».

СПРАВКА "КП"

Лабораторию открыли в рамках гранта Министерства образования и науки России. Цель - научная деятельность Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал» по направлению «Биофарма и медтехнологии». Ученый совет Иркутского госуниверситета решил создать ее в конце октября 2021 года.