В Евросоюзе ответили на угрозу Лукашенко перекрыть газопровод «Ямал – Европа» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия не должна использовать газ в своих геополитических целях, заявили в Евросоюзе.

Как отметили в Европейской службе внешних связей, газ является ресурсом первой необходимости, и Минск не имеет права использовать его «для гибридных атак против ЕС». Таким образом в Брюсселе ответили на угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа по трубопроводу «Ямал - Европа».

Как писал сайт kp.ru, ранее белорусский лидер пригрозил Европейскому союзу при расширении санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному трубопроводу «Ямал - Европа».

Напомним, ранее появилась информация, что Евросоюз в ближайшее время может ввести санкции в отношении около 30 белорусских физических и юридических лиц. Отмечалось, под ограничения могут попасть министр иностранных дел республики Владимир Макей, а также авиакомпания «Белавиа».