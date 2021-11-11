Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 ноября 2021 15:56

Бандиты захватили автобус с 50 пассажирами в столице Гаити и требуют выкуп в 500 тысяч долларов

Информация о пострадавших на данный момент не поступала
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бандиты захватили автобус с 50 пассажирами в столице Гаити и требуют выкуп в 500 тысяч долларов

Бандиты захватили автобус с 50 пассажирами в столице Гаити и требуют выкуп в 500 тысяч долларов

Фото: REUTERS

Неизвестные захватили автобус с 50 пассажирами в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс.В качестве выкупа злоумышленники запросили выплатить им 500 тысяч долларов.

Сотрудники экстренных служб направили к месту происшествия для дальнейших переговоров с бандитами. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Незадолго до этого крупнейшая гаитянская банда пригрозилась свергнуть премьер-министра страны Ариэля Анри, если тот добровольно не покинет свой пост. Бандиты заявили, что свергнуть его силой, даже «ценой крови». Главарь вооруженного формирования Джимми Шеризье заявил, что группировка борется не конкретно против главы правительства, а «против 5% людей, удерживающих 95% богатства страны».

Как писал сайт kp.ru, премьер-министр подозревает в том, что он имеет отношение к убийству президента. Появились информации о том, что в день нападения президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе премьер разговаривал по телефону с одним из главных подозреваемых – Жозефом-Феликсом Бадьё, и факт этих телефонных переговоров подтвержден следствием.