Лавров заявил, что Францию ждет "серьезный разговор" с Россией по ситуации на Украине

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Главы министерств иностранных дел и обороны России и Франции в пятницу, 12 ноября, в Париже обсудят ситуацию на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"То, что Франция предупреждает, что поставит вопрос об Украине, расцениваю как понимание наших французских коллег, что не им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом от ответственности за поведение их "подопечных" в Киеве, - заявил Лавров. - Имею в виду режим Зеленского, который подрывает все договоренности, включая Минские соглашения".

Министр иностранных дел РФ уточнил, что французов ждет серьезный разговор в формате 2+2.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров заявил, что страна отклоняет предложение об участии в переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Нормандском формате, которую западные коллеги планировали провести 11 ноября.

Министр напомнил, что Россия направила в Париж конструктивные предложения по урегулированию ситуации, но не получила на них никакого ответа.